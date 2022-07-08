Харлан: Миколаїв просто знищують

Шаблістка забрала до себе в Болонью сестру та племінника, однак мати та тато титулованої спортсменки прийняли рішення не виїжджати за кордон. Сама ж Харлан не планує найближчим часом повертатися до України, оскільки бойові дії ще тривають.

Читайте також Для воїнів, які захищають нас на фронті, – Харлан присвятила "бронзу" чемпіонату світу Україні

Батьки не виїжджають, бо не можуть залишити будинок, роботу. Вони мають будівельний магазин. Після того, як ця сволота обстрілює Миколаїв, від вибухів вилітають усі вікна та двері, треба займатись їхнім відновленням, чимось їх забивати. Мої батьки таким чином допомагають тим, хто цього потребує, надають матеріали,

– зазначила Ольга.

За словами спортсменки, її батьки допомагають місцевим з водою.

"Також, коли в Миколаєві не було води, мій батько роздавав її, бо в нас є свердловина. Я молю їх звідти виїхати, а вони не хочуть. Ще в мене бабуся, яка не ходить, і їй буде важко. Надія лише на те, що вся ця сволота здохне. До цієї ситуації потрібно адаптуватися. Ми намагаємось це зробити вже чотири місяці", – розповіла Харлан.

Спортсменці важко стримати свої емоції, знаючи, що її батьки залишаються в Миколаєві.

"Буквально за день до особистих стартів на чемпіонаті Європи обстрілювали Миколаїв, прилітали ракети. Я розмовляла з батьками й плакала, бо не можу цього витримати. Я дивлюсь, що мої батьки перебувають там і живуть там. Миколаїв просто знищують", – додала фехтувальниця.

Повернення Харлан