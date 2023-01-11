Известный бразильский форвард Робиньо продолжает находиться в центре скандальных новостей. Всему виной – обвинение в изнасиловании итальянским судом.

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В 2017 году бразильца и еще пятерых парней приговорили к 9 годам из-за сексуального насилия по отношению к 23-летней албанке. Это произошло в ночном клубе во время дня рождения девушки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем Робиньо так и не сел в тюрьму, ведь Бразилия отказала в экстрадиции своего гражданина в Италию. Но с 2020 года форвард остается без игровой практики после того, как покинул Сантос.

И вот уже в возрасте 38 лет игрок решил возобновить карьеру. Как сообщают бразильские СМИ, Робиньо согласовал контракт с клубом Бразиленсе, выступающим в Серии D. Об условиях договора пока неизвестно.

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Карьера Робиньо: