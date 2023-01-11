Відомий бразильський форвард Робіньо продовжує бути в центрі скандальних новин. Всьому виною – звинувачення у зґвалтуванні італійським судом.

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У 2017 році бразильця та ще п'ятьох хлопців засудили до 9 років через сексуальне насилля по відношенню до 23-річної албанки. Це сталося у нічному клубі під час дня народження дівчини, яка була у стані алкогольного сп'яніння.

Втім Робіньо так і не сів до в'язниці, адже Бразилія відмовила у екстрадиції свого громадянина до Італії. Але з 2020 року форвард залишається без ігрової практики після того, як залишив Сантос.

І ось вже у віці 38 років гравець вирішив поновити кар'єру. Як повідомляють бразильські ЗМІ, Робіньо узгодив контракт із клубом Бразіленсе, який виступає у Серії D. Про умови договору поки невідомо.

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Кар'єра Робіньо: