Мадридский Реал готовится поменять тренера летом 2024 года. Именно тогда у действующего коуча мадридцев Карло Анчелотти подходит к концу контракт с клубом.

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Экстренер Шахтера в Реале

В СМИ стали попадать многие версии, кто заменит итальянца во главе мадридцев. Ранее фаворитом назывался Хави Алонсо, показывающий неплохие результаты в Байере.

Теперь же испанские журналисты раскрыли имя еще одного соискателя на пост коуча Реала. Им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который с 2021 по 2022 годы тренировал Шахтер.

Прорыв с Брайтоном

Из-за начала полномасштабной войны против России итальянец решил оставить "горняков" летом прошлого года. А уже в сентябре Роберто стал тренером Брайтона после ухода Грэма Поттера в Челси.

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С "чайками" Де Дзерби смог на грандиозный прорыв. Команда финишировала на шестом месте в АПЛ и впервые в своей истории попала в еврокубки, а именно Лигу Европы.

Напомним, что в прошлом году Реал стал обладателем Кубка Испании, но в чемпионате занял второе место и остановился в полуфинале Лиги чемпионов. В этом сезоне "бланкос" выиграли 5 из шести матчей в Ла Лиге, что позволяет идти на третью позицию.