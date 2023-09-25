Атлетико – Реал 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35.

В чемпионате Испании подошел к завершению 6-й тур Ла Лиги. В последней встрече уикенда сошлись две мадридские команды – Атлетико принимал Реал, пишет 24 канал.

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Ударный старт от Атлетико

"Бланкос" выдали отличный старт, выиграв все пять матчей в чемпионате. Атлетико дважды терял очки, поэтому в отчетном дерби не было явного фаворита. Добавляла Реалу проблем и отсутствие Винисиуса, еще залечивающего травму.

Этим Атлетико умело воспользовался. Гости чаще били по воротам Облака и имели игровое преимущество. Впрочем, реализация была крайне низкой, тогда как за "матрацников" зажег дуэт форвардов Мората – Гризманн.

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Первый открыл счет уже на 4 минуте, заперев головой навес с фланга. А ближе к середине первого тайма счет удвоил француз, которому легко дали запереть подачу от Сауля.

Первая осечка Реала

В обоих случаях защита мадридцев вчистую проиграла второй этаж. Реал смог сократить расстояние еще до перерыва благодаря шедевральной пушке Крооса. Впрочем, во втором тайме Мората вернул Атлетико преимущество в два мяча.

Гол получился идентичным первым двум, снова Альваро никто не накрыл при подаче с фланга. Анчелотти выполнил ряд замен, чтобы освежить игру. Однако "матрасники" своего уже не упустили.

Таким образом, Реал впервые в сезоне теряет очки и опускается на третье место в Ла Лиге. Впереди в одном балле Барселона и Жирона, где играют Виктор Цыганков и Артем Довбик. Атлетико же пятый, но еще имеет игру в запасе.