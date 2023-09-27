Мадридський Реал готується міняти тренера влітку 2024 року. Саме тоді у чинного коуча мадридців Карло Анчелотті добігає кінця контракт з клубом.

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Екстренер Шахтаря у Реалі

У ЗМі стали потрапляти багато версій, хто замінить італійця на чолі мадридців. Раніше фаворитом називався Хаві Алонсо, який показує непогані результати у Баєрі.

Тепер же іспанські журналісти розкрили ім'я ще одного претендента на пост коуча Реала. Ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який з 2021 по 2022 роки тренував Шахтар.

Прорив із Брайтоном

Через початок повномасштабної війни проти Росії італієць вирішив залишити "гірників" влітку минулого року. А вже у вересні Роберто став тренером Брайтона після відходу Грема Поттера у Челсі.

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Із "чайками" Де Дзербі спромігся на грандіозний прорив. Команда фінішувала на шостому місці в АПЛ та вперше у своїй історії потрапила у єврокубки, а саме – Лігу Європи.

Нагадаємо, що минулого року Реал став володарем Кубка Іспанії, але у чемпіонаті посів друге місце та зупинився у півфіналі Ліги чемпіонів. У цьому сезоні "бланкос" виграли 5 з шести матчів у Ла Лізі, що дозволяє йти на третій позиції.