Однако сделать это "чайкам" будет очень сложно. Все из-за унизительного предложения, которое Брайтон сделал Шахтеру по Николаю Матвиенко.

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Шахтер на такое предложение даже не посмотрит

Английский клуб предложил "горнякам" всего 11 миллионов евро за трансфер ключевого центрального защитника донецкого клуба. Это далеко не сумма, которая заставит Шахтер продать защитника сборной Украины.

Клуб АПЛ явно недооценивает возможности и умения так мало предлагающего Матвиенко.

В трансфере 36-летнего украинского футболиста лично заинтересован главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, во время полномасштабного вторжения России в Украину досрочно покинувший тренерский мостик Шахтера.

Накануне пресса сообщила, что Матвиенко уже согласовал личный контракт с Брайтоном. До этого были слухи о якобы 20-миллионном предложении "чаек" по украинскому защитнику. Но это было лишь выдумкой СМИ.

Сам Шахтер оценивает стоимость Матвиенко в 25-30 миллионов евро. Поэтому Брайтону, чтобы убедить "горняков", нужно поднимать сумму следующего предложения. Английскому клубу нужно быть щедрым, ведь мы видели, как разворачивались переговоры Шахтера с Арсеналом о трансфере Михаила Мудрика, который в итоге перешел в Челси.

Важно! Контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года.

Матвиенко находится на собрании в Турции, где Шахтер готовится ко второй части сезона-2022/2023.