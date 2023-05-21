"Я был очень удивлен": Левандовский возмущен выходкой каталонцев, обратившихся к россиянам

Роберт Левандовский отреагировал на поведение своих одноклубников. Польский форвард не мог себе даже представить.

Роберт Левандовски поделился своими впечатлениями от скандального видео игроков Барселоны. Поляк анонсировал наказание со стороны каталонского клуба.

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Не слаженные действия команды

Звездный нападающий "сине-гранатовых" шокирован поведением своих партнеров по команде. Левандовский попытался узнать некоторые детали инцидента у руководства Барселоны. Капитан сборной Польши с одной стороны попытался защититься за провинившихся игроков, однако он вовсе не поддерживает их неумный поступок. Левандовский отметил, что каталонский коллектив не собирается просто так покидать данную ситуацию.

Об этой записи я узнал спустя некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Это, конечно, не объяснение, потому что явно о чем-то не позаботились – и в результате получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию,

– сказал Левандовский.

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