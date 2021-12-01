В ритме танца: Ломаченко показал подготовку к ключевому бою с Комми

1 декабря 2021 , 23:57
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Источник:

инстаграм lomus_official

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко завершает подготовку к бою с Ричардом Комми. Украинец 11 декабря встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF.

Ломаченко работает над координацией

На странице lomus_official появилось несколько фотографий из тренировок Василия Ломаченко. Украинец традиционно тренируется в Калифорнии (США).

Кстати Команда Камбососа назвала Ломаченко потенциальным соперником: украинцу нужно выполнить условие

Василий уделяет внимание легкоатлетическим упражнениям. Ломаченко работает на координационной лестнице.


Василий Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official


Василий Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official

Ломаченко встретится с Комми: главное

  • После победы над Масаоши Накатани летом, Ломаченко проведет второй бой в 2021 году. Он встретится с ганцем Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря.
  • Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".
  • Для Ломаченко важно одержать победу, чтобы претендовать на бой с новоиспеченным чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise Джорджем Камбососом.
  • Украинец возглавляет рейтинг WBO и у него есть шанс стать официальным претендентом на титул.