Ломаченко работает над координацией
На странице lomus_official появилось несколько фотографий из тренировок Василия Ломаченко. Украинец традиционно тренируется в Калифорнии (США).
Кстати Команда Камбососа назвала Ломаченко потенциальным соперником: украинцу нужно выполнить условие
Василий уделяет внимание легкоатлетическим упражнениям. Ломаченко работает на координационной лестнице.
Василий Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official
Василий Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official
Ломаченко встретится с Комми: главное
- После победы над Масаоши Накатани летом, Ломаченко проведет второй бой в 2021 году. Он встретится с ганцем Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря.
- Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".
- Для Ломаченко важно одержать победу, чтобы претендовать на бой с новоиспеченным чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise Джорджем Камбососом.
- Украинец возглавляет рейтинг WBO и у него есть шанс стать официальным претендентом на титул.