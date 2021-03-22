Донецкий Шахтер 21 марта сыграл поединок против Львова в 19 туре УПЛ. "Горняки" неожиданно уступили аутсайдеру сезона.

Стимул со стороны соперников Шахтера

Автор второго гола Львова Назарий Нич рассказал, были ли стимуляции со стороны соперников Шахтера перед матчем. Нич получил передачу вблизи собственной штрафной, обхитрил соперников и вывел Львов вперед в счете.

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Львовяне довольны, что удалось вырвать три очка в матче с чемпионом. Победа позволила львовскому клубу улучшить свои позиции и выбраться из основ таблицы.

По его словам, футболистов не нужно было дополнительно мотивировать. Скорее всего дончане недооценили силу львовского клуба, который почти в основном составе вышел на поле. Перед такими матчами обычно говорят, что соперники украинских грандов финансово мотивируют команду, которой удастся отобрать очки у принципиальных конкурентов.

Была ли стимуляция со стороны конкурентов Шахтера? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из ситуации,

– сказал Нич.