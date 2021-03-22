Львов сенсационно победил Шахтер: была ли стимуляция со стороны соперников "горняков"
Донецкий Шахтер 21 марта сыграл поединок против Львова в 19 туре УПЛ. "Горняки" неожиданно уступили аутсайдеру сезона.
Источник:Meta-ratings.com.ua
Стимул со стороны соперников Шахтера
Автор второго гола Львова Назарий Нич рассказал, были ли стимуляции со стороны соперников Шахтера перед матчем. Нич получил передачу вблизи собственной штрафной, обхитрил соперников и вывел Львов вперед в счете.
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Львовяне довольны, что удалось вырвать три очка в матче с чемпионом. Победа позволила львовскому клубу улучшить свои позиции и выбраться из основ таблицы.
По его словам, футболистов не нужно было дополнительно мотивировать. Скорее всего дончане недооценили силу львовского клуба, который почти в основном составе вышел на поле. Перед такими матчами обычно говорят, что соперники украинских грандов финансово мотивируют команду, которой удастся отобрать очки у принципиальных конкурентов.
Была ли стимуляция со стороны конкурентов Шахтера? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из ситуации,
– сказал Нич.
- Шахтер впервые с 2008 года проиграл Львову. Теперь отставание "горняков" от лидера сезона Динамо составляет 7 очков.
- Львов поднялся с последней строчки таблицы УПЛ и опустил на дно Рух. Теперь между клубами разница в 2 пункта.
- В следующем туре дончане сыграют на выезде против полтавской Ворсклы. А Львов поедет в Днепр, чтобы помериться силой с командой Йовичевича.
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