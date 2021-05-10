Трубин стоит 7 миллионов евро
Ахметов заявил, что Шахтер готов продавать дорого своих игроков. Он заверил, что Шахтер рассмотрит предложение по Анатолию Трубину, если оно поступит.
К слову Когда Луческу пришел в Динамо – думал, что это поможет нам стать чемпионами, – Ахметов
По словам Ахметова можно понять, что Шахтер готов отпустить Трубина только за солидную сумму. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Трубина в 7 миллионов евро.
Да, пожалуйста. Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что цифра, когда мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет,
– сказал он.
Ахметов заявил, что Шахтер будет рассчитывать на молодых футболистов. По словам олигарха, все зависит от самих футболистов.
"В тоже время есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить 100 миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить 1 миллион, а может стоить сто – все зависит от него", – сказал Ахметов.
- Анатолий Трубин стал основным голкипером Шахтера в сезоне-2020/2021. Анатолий вытеснил из основного состава капитана "горняков" Андрея Пятова.
- Трубин провел за Шахтер в прошлом сезоне 30 матчей, в которых пропустил 28 голов. 15 поединков Анатолий сыграл на ноль.
- Анатолий – один из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 по количеству сейвов. На счету украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов на групповой стадии.
- Также вратарь Шахтера попал в сборную открытий Лиги чемпионов-2020.
- 31 марта Трубин дебютировал за сборную Украины в матче отбора к чемпионату мира-2022 против Казахстана (1:1).