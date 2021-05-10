Трубин стоит 7 миллионов евро

Ахметов заявил, что Шахтер готов продавать дорого своих игроков. Он заверил, что Шахтер рассмотрит предложение по Анатолию Трубину, если оно поступит.

К слову Когда Луческу пришел в Динамо – думал, что это поможет нам стать чемпионами, – Ахметов

По словам Ахметова можно понять, что Шахтер готов отпустить Трубина только за солидную сумму. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Трубина в 7 миллионов евро.

Да, пожалуйста. Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что цифра, когда мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет,

– сказал он.

Ахметов заявил, что Шахтер будет рассчитывать на молодых футболистов. По словам олигарха, все зависит от самих футболистов.

"В тоже время есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить 100 миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить 1 миллион, а может стоить сто – все зависит от него", – сказал Ахметов.