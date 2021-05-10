Трубін коштує 7 мільйонів євро
Ахметов заявив, що Шахтар готовий продавати дорого своїх гравців. Він запевнив, що Шахтар розгляне пропозицію по Анатолію Трубіну, якщо вона надійде.
До слова Коли Луческу прийшов у Динамо – думав, що це допоможе нам стати чемпіонами, – Ахметов
Зі слів Ахметова можна зрозуміти, що Шахтар готовий відпустити Трубіна лишень за солідну суму. Наразі портал Transfermarkt оцінює 19-річного Трубіна у 7 мільйонів євро.
Так, будь ласка. Нехай роблять пропозицію, а ми подивимося, на якій цифрі у нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то відразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом,
– сказав.
Ахметов заявив, що Шахтар буде розраховувати на молодих футболістів. За словами олігарха, все залежить від самих футболістів.
"Водночас є молоді гравці, є Фернандо, у якого якщо піде гра, повірте на слово, він у найближчий рік може коштувати 100 мільйонів. У нього все для цього є. Він може коштувати 1 мільйон, а може коштувати сто – все залежить від нього", – сказав Ахметов.
- Анатолій Трубін став основним голкіпером Шахтаря у сезоні-2020/2021. Анатолій витіснив з основного складу капітана "гірників" Андрія Пятова.
- Трубін провів за Шахтар у минулому сезоні 30 матчів, у яких пропустив 28 голів. 15 поєдинків Анатолій відіграв на нуль.
- Анатолій – один з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 за кількістю сейвів. На рахунку українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів на груповій стадії.
- Також воротар Шахтаря потрапив у збірну відкриттів Ліги чемпіонів-2020.
- 31 березня Трубін дебютував за збірну України у матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (1:1).