Трубін коштує 7 мільйонів євро

Ахметов заявив, що Шахтар готовий продавати дорого своїх гравців. Він запевнив, що Шахтар розгляне пропозицію по Анатолію Трубіну, якщо вона надійде.

До слова Коли Луческу прийшов у Динамо – думав, що це допоможе нам стати чемпіонами, – Ахметов

Зі слів Ахметова можна зрозуміти, що Шахтар готовий відпустити Трубіна лишень за солідну суму. Наразі портал Transfermarkt оцінює 19-річного Трубіна у 7 мільйонів євро.

Так, будь ласка. Нехай роблять пропозицію, а ми подивимося, на якій цифрі у нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то відразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом,

– сказав.

Ахметов заявив, що Шахтар буде розраховувати на молодих футболістів. За словами олігарха, все залежить від самих футболістів.

"Водночас є молоді гравці, є Фернандо, у якого якщо піде гра, повірте на слово, він у найближчий рік може коштувати 100 мільйонів. У нього все для цього є. Він може коштувати 1 мільйон, а може коштувати сто – все залежить від нього", – сказав Ахметов.