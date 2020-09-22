Российский олигарх и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович может быть причастен к незаконной покупке игроков, которые играли против его команды. Такие данные выплывают, исследуя слив информации FinCEN.

На то, что Абрамович может быть причастен к незаконным инвестициям в футболистов, сообщает BBC, исследовав данные файлов FinCEN.

Достойно внимания Финтех-дочь Alibaba и разработчик "шпионского" ПО: 9 самых интересных IPO до конца 2020 года

Что такое FinCEN? Это сокращенное название американского бюро, которое занимается противодействием отмыванию денег (Financial Crimes Enforcement Network). Этот орган существует при Департаменте финансов США и работает преимущественно с банками. Согласно законодательству США, банки должны присылать в FinCEN сообщения о подозрительных операциях своих клиентов (suspicious activities reports или SAR). 20 сентября издания BuzzFeed (США) и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовали результаты расследования – FinCEN Files. Расследование сделано на основе утечки данных о финансовых махинациях, отмывании денег, финансировании наркоторговли и коррупции с участием ведущих банков мира. Утечка информации касалась отчетов банков о подозрительных операциях на общую сумму около 2 трлн долл с 1999 года по 2017 год. SAR, которые оказались у журналистов-расследователей, составляют лишь 0,02% ото всех отчетов банков о подозрительных операциях их клиентов за этот период.

Журналисты установили, что Абрамович стоит за офшорной компанией Leiston Holdings, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Через нее он имел возможность становиться совладельцем трансферной стоимости футболистов как третья сторона.

Что такое собственность третьей стороны в отношении футболиста (Third-Party Ownership, TPO) Это владение экономическими правами на игрока третьей стороной, которой может быть футбольный агент, агентство, инвесторы, хедж-фонды и тому подобное. Во время трансфера игрока, часть суммы (обычно, определенный процент от общей суммы трансфера) получит эта третья сторона. В Англии TPO запретили в 2008 году. На международном уровне – в 2015 году.

В документах FinCEN обнаружили, что в 2016 году одна из кипрских компаний Абрамовича перевела 156 миллионов долларов четырем фирмам, а те отправили их в Leiston Holdings. В частности, на эти деньги были приобретены права на нескольких футболистов. А "Челси" получил первоочередное право впоследствии подписать игроков, права на которых принадлежали Leiston Holdings.

Стоит внимания Откат на сотни миллионов долларов в Украине: как к этому был причастен Медведчук

Конфликт интересов

Одним из футболистов, права на которого принадлежали Абрамовичу, оказался Андре Каррильо. В 2011 году Leiston Holdings получил 50% экономических прав на игрока, предоставив португальскому "Спортингу" один миллион евро для его трансфера из "Алианс Лима".

Такие покупки могли приводить к конфликту интересов, поскольку к этому моменту Абрамович уже владел "Челси". Так и случилось. В 2014 году Андре Каррильо в составе "Спортинга" играл против "Челси" в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Еще двумя игроками, которые в свое время выступали в "Спортинге", а экономическими правами на которых владел Арбамович, были Гаэк эток и Валентим Виола. Но против "Челси" они не играли.

В Абрамовиче не видят нарушений

В комментарии BBC пресс-секретарь Абрамовича заявила, что нарушений в этих фактах нет, ведь "они касаются периода до того, как ФИФА изменила свои правила".

"Тот факт, что операции могли быть конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или нарушали другие нормы или нормы, которые применялись тогда", – заявила пресс-секретарь Абрамовича.