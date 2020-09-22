"Колос" у кваліфікації Ліги Європи зіграє проти хорватської "Рієки". Напередодні матчу хорватську команду покинув найкращий бомбардир Антоніо Чолак.

"Рієка" продала Антоніо Чолака у грецький ПАОК. За даними видання Transfermarkt, перехід хорватського нападника обійшовся у 3 мільйони євро.

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Чолак в минулому сезоні став кращим бомбардиром "Рієки". За 40 матчів нападник забив 26 голів та віддав 4 результативні передачі.

Його угода з ПАОК розрахована на чотири роки. Дебютувати за новий клуб нападник може вже у вівторок, 22 вересня, коли його команда на виїзді зіграє проти російського "Краснодара". Матч-відповідь у Греції запланована на 30 вересня.

"Рієка" ж 24 вересня поміряється силами з українським "Колосом". Переможець цього матчу вийде у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Там на виїзді доведеться помірятися силами з переможцем пари "Копенгаген" (Данія) – "П'яст" (Польща). Цей матч відбудеться 1 жовтня.