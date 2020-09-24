Украинский "Колос" на выезде проводит матч против хорватской "Риеки" за попадание в плей-офф квалификации Лиги Европы. Онлайн-трансляция еврокубкового матча в четверг, 24 сентября – на сайте Спорт24.

В этом раунде, как и в других квалификационных раундах, команды проведут лишь один матч, по итогам которого и определится участник плей-офф квалификации.

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Для "Риеки" это первый еврокубковый матч в этом сезоне. Зато ковалевцы уже играли в предыдущем раунде. В Греции "Колос" обыграл местный "Арис" со счетом 2:1.

Команды уже знают потенциальных соперников в следующем раунде. Это будет победитель пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша), который и примет матч раунда плей-офф.