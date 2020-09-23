Хорватская "Риека" и украинский "Колос" встретятся в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Анонс поединка, который состоится 24 сентября, читайте в материале Спорт 24.

Риека – Колос: анонс

Что: 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Где: Риека, "Руевица"

Когда: 21:45

Где смотреть: Телеканал "Футбол 2"

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Дебютный сезон "Колоса"

Для украинской команды, которая не так давно играла в Первой лиге Украины, это дебютный сезон в еврокубках. "Колоски" смогли завоевать право играть в квалификации Лиги Европы уже в первом для себя сезоне УПЛ.

Клуб из маленького села Ковалевка, что под Киевом, занял 5-е место в чемпионате Украины.

На пути к третьему квалификационному раунду украинцы уже успели создать сенсацию. Украинский клуб на выезде одолел греческий "Арис". Чтобы выйти в плей-офф квалификации "Колоса" нужно победить "Риеку".

В случае победы над хорватами на "Колос" будет ожидать матч с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша).

Что стоит знать о "Риеке"

Общая стоимость футболистов "Риеки" составляет 15,83 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем стоимость "Колоса".

Самым дорогим и одновременно одним из самых талантливых игроков "Риеки" является Иван Лепиница. В свой 21 год полузащитник стоит 1,2 миллиона евро.

Столько же стоит хавбек Лончар Стипе: босниец на два года старше своего партнера.

Наставником хорватов является словенский специалист Симон Рожма. В прошлом сезоне "Риека" финишировала третьей в чемпионате Хорватии.

В 2017 году "Риека" прервала 11-летнюю гегемонию "Динамо" Загреб в чемпионате Хорватии. "Риека" сумела стать чемпионом страны. Впрочем, после того "Динамо" трижды подряд финишировало первым.

В еврокубках "Риека" однажды пересеклась с украинским клубом. В третьем отборочном раунде Лиги Европы-2009/2010 хорваты уступили харьковскому "Металлисту" по сумме двух матчей 4:1.

Прогноз

Очевидно, что "Риека" – фаворит в противостоянии с "Колосом". На стороне хорватов опыт выступлений в еврокубках и более квалифицированные футболисты.

Впрочем, "Колос" в предыдущем раунде доказал, что может удивлять. Команда уже создает проблемы грандам украинского футбола, то и может перенести это на еврокубковую площадку.

Козырем "Риеки" могла стать поддержка болельщиков на домашней арене, однако игра пройдет без зрителей.