Український "Колос" на виїзді проводить матч проти хорватської "Рієки" за потрапляння в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Онлайн трансляція єврокубкового матчу в четвер, 24 вересня – на сайті Спорт24.

У цьому раунді, як і в інших кваліфікаційних раундах, команди проведуть лише один матч, за підсумками якого й визначиться учасник плей-офф кваліфікації.

До слова Рієка – Колос: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Для "Рієки" це перший єврокубковий матч у цьому сезоні. Натомість ковалівці вже грали в попередньому раунді. У Греції "Колос" обіграв місцевий "Аріс" з рахунком 2:1.

Команди вже знають потенційних суперників у наступному раунді. Це буде переможець пари "Копенгаген" (Данія) – "П'яст" (Польща), який і прийме матч раунду плей-офф.