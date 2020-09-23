Хорватська "Рієка" та український "Колос" зустрінуться у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Анонс поєдинку, який відбудеться 24 вересня, читайте у матеріалі Спорт 24.

Рієка – Колос: анонс

Що: 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи

Де: Рієка, "Руєвіца"

Коли: 21:45

Де дивитися: Телеканал "Футбол 2"

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Дебютний сезон "Колоса"

Для української команди, яка не так давно грала у Першій лізі України, це дебютний сезон у єврокубках. "Колоски" змогли вибороти право грати у кваліфікації Ліги Європи вже в першому для себе сезоні УПЛ.

Клуб із маленького села Ковалівка, що під Києвом, посів 5-е місце у чемпіонаті України.

На шляху до третього кваліфікаційного раунду українці вже встигли створити сенсацію. Український клуб на виїзді здолав грецький "Аріс". Щоб вийти у плей-офф кваліфікації "Колосу" потрібно перемогти "Рієку".

У випадку перемоги над хорватами на "Колос" очікуватиме матч з переможцем пари "Копенгаген" (Данія) – "П'яст" (Польща).

Що варто знати про "Рієку"

Загальна вартість футболістів "Рієки" складає 15,83 мільйона євро. Це майже удвічі більше, аніж вартість "Колосу".

Найдорожчим і водночас одним з найбільш талановитих гравців "Рієки" є Іван Лепініца. У свій 21 рік півзахисник коштує 1,2 мільйона євро.

Стільки ж коштує хавбек Лончар Стіпе: боснієць на два роки старший за свого партнера.

Наставником хорватів є словенський спеціаліст Сімон Рожма. У минулому сезоні "Рієка" фінішувала третьою у чемпіонаті Хорватії.

У 2017 році "Рієка" перервала 11-річну гегемонію "Динамо" Загреб у чемпіонаті Хорватії. "Рієка" зуміла стати чемпіоном країни. Втім, після того "Динамо" тричі поспіль фінішувало першим.

У єврокубках "Рієка" одного разу перетнулася з українським клубом. У третьому відбірковому раунді Ліги Європи-2009/2010 хорвати поступилися харківському "Металісту" за сумою двох матчів 4:1.

Прогноз

Очевидно, що "Рієка" – фаворит у протистоянні з "Колосом". На стороні хорватів досвід виступів у єврокубках та більш кваліфіковані футболісти.

Втім, "Колос" у попередньому раунді довів, що може дивувати. Команда вже створює проблеми грандам українського футболу, то й може перенести це на єврокубковий майданчик.

Козирем "Рієки" могла стати підтримка вболівальників на домашній арені, однак гра пройде без глядачів.