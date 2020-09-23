Украинские команды "Колос" из Ковалевки и черниговская "Десна" 24 сентября проведут свои поединки за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Что интересно, обе команды, отправляясь на выезды, встретились в аэропорту.

Фото со встречи вчерашних соперников в Чемпионате Украины, а ныне товарищей, имеющих общеезадание – достойно представить Украину в еврокубках, опубликовал "Колос" в своем инстаграме.

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Встретились игроки двух команд в международном аэропорту "Борисполь". При этом обе команды 24 сентября проведут свои матчи в разных городах и даже разных странах.

Ковалевский "Колос" улетел в Хорватию. Там в городе Риека ковалевцы проведут поединок с одноименной командой. Перед этим команда на выезде одолела греческий "Арис" со счетом 2:1.

Однако черниговская "Десна" проведет свой поединок в Германии. Там "северяне" стартуют в Еврокубках матчем против местного "Вольфсбурга".

Игроки "Колоса" и "Десны" встретились в аэропорту: смотрите фото