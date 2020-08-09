В воскресенье, 9-го августа, состоялась жеребьевка первого отборочного этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Своих соперников узнали клубы, в которых выступают украинские футболисты.

Первый отборочный раунд пройдет в течение 18/19 августа. Матчи будут состоять из одного поединка, сообщает УЕФА.

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Результаты жеребьевки

"Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)

"Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)

"Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шериф" (Молдова) – "Фола" (Люксембург)

"Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)

"Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)

"Флориана" (Мальта) – ЧФР (Румыния)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)

«Карабах» (Азербайджан) – "Силекс" (Македония)

"Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)

"Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)

"Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)

"Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)

"Клаксвик" (Фарерские острова) – "Слован" (Словакия)

Победители выходят во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проигрывают, попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Украинцы в Лиге чемпионов

Участие в первом отборочном этапе Лиги чемпионов примут 5 клубов, в которых играют украинцы.