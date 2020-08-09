Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов 2020/2021: клубы украинцев узнали соперников
В воскресенье, 9-го августа, состоялась жеребьевка первого отборочного этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Своих соперников узнали клубы, в которых выступают украинские футболисты.
Первый отборочный раунд пройдет в течение 18/19 августа. Матчи будут состоять из одного поединка, сообщает УЕФА.
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Результаты жеребьевки
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)
- "Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)
- "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)
- "Шериф" (Молдова) – "Фола" (Люксембург)
- "Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)
- "Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)
- "Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)
- "Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)
- "Флориана" (Мальта) – ЧФР (Румыния)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)
- «Карабах» (Азербайджан) – "Силекс" (Македония)
- "Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)
- "Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)
- "Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)
- "Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)
- "Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)
- "Клаксвик" (Фарерские острова) – "Слован" (Словакия)
Победители выходят во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проигрывают, попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.
Украинцы в Лиге чемпионов
Участие в первом отборочном этапе Лиги чемпионов примут 5 клубов, в которых играют украинцы.
- Венгерский "Ференцварош" тренирует украинец Сергей Ребров, а цвета клуба защищают Александр Зубков и Игорь Харатин.
- За шотландский "Селтик" выступает игрок сборной Украины Марьян Швед.
- Белорусское "Динамо" Брест представляют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
- По латвийскую "Ригу" выступают Вячеслав Шарпар и Роман Дебелко.
- В казахстанской "Астане" на воротах стоит украинец Дмитрий Непогодов.