Лига чемпионов сезона 2019/2020 официально возобновилась 7-го августа. В течение двух дней определились все участники 1/4 финала. Кто пробился в следующий раунд – читайте в материале Спорт 24.

Дебютный выход "Лейпцига" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче немецкий "Лейпциг" минимально победил на выезде "Тоттенхэм" – 1:0, пишет 24 канал. Единственный гол в матче с пенальти забил Тимо Вернер.

В ответном матче, который проходил в Лейпциге, "шпорам" нужна была только победа. Однако, уже с первых минут встречи матч пошел не по плану английского клуба. По состоянию на 21 минуту счет в матче уже был 2:0 в пользу футболистов "Лейпцига". Первую реальную угрозу воротам немецкой команды "Тоттенхэм" нанес аж в конце первого тайма.

Во втором тайме "Лейпциг" отличился еще однажды и завершил матч со счетом – 3:0.

К слову "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и впервые сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов: видео

Общий счет по сумме двух матчей составил 4:0 в пользу немецкого клуба. Для "быков" это дебютный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Иличич впервые в истории вывел "Аталанту" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первый матч между этими клубами проходил в Италии. "Атланта" крупно победила испанскую команду со счетом – 4:0. Второй матч, который проходил за пустыми трибунами отметился настоящей "голевой феерией". Команды по очереди отмечались результативными ударами.

До 81-й минуты встречи счет на табло был 3:3, казалось итальянский клуб устраивал такой исход матча, но полузащитник "Аталанты" Иосиф Иличич был против такого счета. На 82-й минуте он дальним ударом поставил точку во встрече – 3:4.

К слову "Аталанта" с покером Иличича впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

Таким образом, "Аталанта" одолела "Валенсию" по сумме двух матчей со счетом 8:4 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и вышел в четвертьфинал

Матч мы ПСЖ и дортмундскою "Боруссией" в Париже прошел без зрителей. Всему причина – вспышка коронавируса. Поэтому выход в четвертьфинал парижского клуба болельщики увидеть смогли только в трансляции.

А победил ПСЖ благодаря двум голам еще в первом тайме. Сначала забил Неймар после паса Ди Марии, а уже перед перерывом отличился Бернат после прострела партнера.

К слову ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

Доигрывали "шмели" матч в меньшинстве после удаления Джана. А по сумме двух матчей уступили ПСЖ.

"Ливерпуль" слагает с себя полномочия победителя Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" не сумел защитить титул победителя Лиги чемпионов. Команда уступила по сумме двух матчей "Атлетико". Хотя основное время на "Энфилд Роуд" закончился победой "Ливерпуля" 1:0. Но с таким же счетом "Атлетико" победил дома, поэтому командам пришлось играть два дополнительных тайма.

В начале первого из них Фирмино даже забил. Но еще до того, как закончился первый экстратайм, "Атлетико" забил дважды – Маркос Льоренте оформил дубль после ошибок Адриана.

Добил же "Ливерпуль" Мората, который на первой компенсированной к добавленного арбитром времени забил третий гол гостей и принес победу "Атлетико".

К слову "Ливерпуль" уступил дома "Атлетико" и вылетел из Лиги чемпионов: видео

Своих следующих соперников команды узнают 20 марта, когда состоится жеребьевка.

"Манчестер Сити" выбил "Реал"

Английский "Манчестер Сити" сумел пробиться в четвертьфинал, одолев в 1/8 финала мадридский "Реал".

Еще в феврале "горожане" вырвали победу в Мадриде со счетом 2:1. Из-за карантина повторная игра состоялась только 7-го августа.

В Манчестере подопечные Пепа Гвардиолы повторили результат первой игры и одержали победу со счетом 2:1.

Сенсационный вылет "Ювентуса"

Неожиданно покидает Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала чемпион Италии "Ювентус". По сумме двух матчей туринцы проиграли "Лиону".

Французский клуб одержал минимальную победу в домашней игре. Ответный Матч в Турине был в пользу "Ювентуса" – 2:1.

По сумме двух матчей была зафиксирована ничья 2:2, но в четвертьфинал вышел "Лион" благодаря забитому голу на выезде.

"Бавария" деклассировала "Челси"

8 августа в четвертьфинал де-юре пробилась "Бавария", хотя еще после первой игры с "Челси" было понятно, что мюнхенцы не отдадут путевку в следующий раунд.

В родных стенах чемпионы Германии спокойно разобрались с лондонцами.

"Барселона" переиграла "Наполи"

Интрига сохранялась в противостоянии "Барселоны" с "Наполи", ведь первая игра в Италии завершилась ничьей 1:1.

И в каталонском поединке "Барселона" быстро указала "Наполи" на дверь. Уже после первого тайма "Барселона" побеждала со счетом 3:1.

Во втором тайме "Наполи" не смог сделать чудо и покинул самый престижный турнир Европы.

Кто сыграет в четвертьфинале

Аталанта – ПСЖ 12 августа

РБ Лейпциг – Атлетико 13 августа

Барселона – Бавария 14 августа

Манчестер Сити – Лион 15 августа

Все последующие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии. Финал состоится 23 августа.