У неділю, 9-го серпня, відбулося жеребкування першого відбіркового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Своїх суперників дізналися клуби, в яких виступають українські футболісти.

Перший відбірковий раунд пройде протягом 18/19 серпня. Матчі складатимуться з одного поєдинку, повідомляє УЄФА.

До теми: Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Результати жеребкування

"Ференцварош" (Угорщина) – "Юргорден" (Швеція)

"Селтік" (Шотландія) – "КР Рейк'явік" (Ісландія)

"Легія" (Польща) – "Дріта" (Косово)/"Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)

"Коннас-Кі" (Уельс) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Європа" (Гібралтар)

"Будучность" (Чорногорія) – "Лудогорець" (Болгарія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Омонія" (Кіпр)

"Флоріана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румунія)

"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Рига" (Латвія)

"Карабах" (Азербайджан) – "Сілекс" (Македонія)

"Динамо" Тбілісі (Грузія) – "Тірана" (Албанія)

"Динамо" Брест (Білорусь) – "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегія) – "Куопіо" (Фінляндія)

"Флора" (Естонія) – "Судува" (Литва)

"Целє" (Словенія) – "Дандолк" (Ірландія)

"Клаксвік" (Фарерські острови) – "Слован" (Словаччина)

Переможці виходять до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програють, потрапляють до другого відбіркового раунду Ліги Європи.

Українці в Лізі чемпіонів

Участь у першому відбірковому етапі Ліги чемпіонів візьмуть 5 клубів, в яких грають українці.