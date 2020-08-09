Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів 2020/2021: клуби українців дізналися суперників
У неділю, 9-го серпня, відбулося жеребкування першого відбіркового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Своїх суперників дізналися клуби, в яких виступають українські футболісти.
Перший відбірковий раунд пройде протягом 18/19 серпня. Матчі складатимуться з одного поєдинку, повідомляє УЄФА.
До теми: Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
Результати жеребкування
- "Ференцварош" (Угорщина) – "Юргорден" (Швеція)
- "Селтік" (Шотландія) – "КР Рейк'явік" (Ісландія)
- "Легія" (Польща) – "Дріта" (Косово)/"Лінфілд" (Північна Ірландія)
- "Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)
- "Коннас-Кі" (Уельс) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)
- "Црвена Звезда" (Сербія) – "Європа" (Гібралтар)
- "Будучность" (Чорногорія) – "Лудогорець" (Болгарія)
- "Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Омонія" (Кіпр)
- "Флоріана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румунія)
- "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Рига" (Латвія)
- "Карабах" (Азербайджан) – "Сілекс" (Македонія)
- "Динамо" Тбілісі (Грузія) – "Тірана" (Албанія)
- "Динамо" Брест (Білорусь) – "Астана" (Казахстан)
- "Мольде" (Норвегія) – "Куопіо" (Фінляндія)
- "Флора" (Естонія) – "Судува" (Литва)
- "Целє" (Словенія) – "Дандолк" (Ірландія)
- "Клаксвік" (Фарерські острови) – "Слован" (Словаччина)
Переможці виходять до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програють, потрапляють до другого відбіркового раунду Ліги Європи.
Українці в Лізі чемпіонів
Участь у першому відбірковому етапі Ліги чемпіонів візьмуть 5 клубів, в яких грають українці.
- Угорський "Ференцварош" тренує українець Сергій Ребров, а кольори клубу захищають Олександр Зубков та Ігор Харатін.
- За шотландський "Селтік" виступає гравець збірної України Мар'ян Швед.
- Білоруське "Динамо" Брест представляють українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.
- За латвійську "Ригу" виступають В'ячеслав Шарпар та Роман Дебелко.
- У казахстанській "Астані" на воротах стоїть українець Дмитро Непогодов.