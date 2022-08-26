Результаты жеребьевки Лиги Европы
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. 32 команды узнали своих соперников.
На групповом этапе Лиги Европы выступят 32 команды. Перед жеребьевкой они были поделены на четыре корзины в соответствии со своим рейтингом. Украину в этом турнире будет представлять киевское Динамо. И оно было в первой корзине.
Динамо во время жеребьевки попало в группу B, где соперниками киевлян стали французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЭК.
Подробнее И снова Фенербахче: Динамо получило соперников в Лиге Европы
Результаты жеребьевки Лиги Европы
- Группа A: Арсенал, ПСВ, Буде/Глимт, Цюрих.
- Группа B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЭК (Ларнака)
- Группа C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК,
- Группа D: Брага, Мальмё, Унион Берлин, Унион Сент-Жилуаз.
- Группа E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Шериф, Омония,
- Группа F: Лацио, Фейеноорд, Мидтьюлланн, Штурм,
- Группа G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант,
- Группа H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор.
Команды сыграют шесть туров – по три матча дома и на выезде. Первый тур состоится уже 8 сентября, а последний – 3 ноября.
- Тур 1: 8 сентября
- Тур 2: 15 сентября
- Тур 3: 6 октября
- Тур 4: 13 октября
- Тур 5: 27 октября
- Тур 6: 3 ноября
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/16 финала, где они сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.