Динамо во время жеребьевки было в первой корзине. Следовательно, первым узнало, в какую группу попадет. Это группа B.

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Соперниками киевлян в этом квартете стали французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЭК.

Стоит напомнить, что именно с Фенербахче Динамо играло в квалификации Лиги чемпионов. И выбили их.

Что касается АЭК, то эта команда выбила Днепр-1 из Лиги Европы.

Матчи пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Это связано с тем, что в ноябре-декабре состоится чемпионат мира по футболу, поэтому календарь пришлось несколько "сжать"

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября

Финал состоится 31 мая 2023 года в Будапеште. Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов. При этом во время жеребьевки будет в первой корзине. Также команда сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.