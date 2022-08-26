На груповому етапі Ліги Європи виступлять 32 команди. перед жеребкування вони були поділені на чотири кошики відповідно до свого рейтингу. Україну в цьому турнірі представлятиме київське Динамо. І воно було в першому кошику.
Динамо під час жеребкування потрапило до групи B, де суперниками киян стали французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК.
Детальніше І знову Фенербахче: Динамо отримало суперників у Лізі Європи
Результати жеребкування Ліги Європи
- Група A: Арсенал, ПСВ, Буде/Глімт, Цюріх.
- Група B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЕК (Ларнака)
- Група C: Рома, Лудогорець, Бетіс, ХІК,
- Група D: Брага, Мальме, Уніон, Уніон Сент-Жилуаз.
- Група E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад, Шериф, Омонія,
- Група F: Лаціо, Феєноорд, Мідтьюлланн, Штурм,
- Група G: Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант,
- Група H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор.
Команди зіграють шість турів – по три матчі вдома та на виїзді. Перший тур відбудеться вже 8 вересня, а останній – 3 листопада.
- Тур 1: 8 вересня
- Тур 2: 15 вересня
- Тур 3: 6 жовтня
- Тур 4: 13 жовтня
- Тур 5: 27 жовтня
- Тур 6: 3 листопада
Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди, які посядуть другі місця, вийдуть в 1/16 фіналу, де вони зіграють проти команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.