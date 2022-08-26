На груповому етапі Ліги Європи виступлять 32 команди. перед жеребкування вони були поділені на чотири кошики відповідно до свого рейтингу. Україну в цьому турнірі представлятиме київське Динамо. І воно було в першому кошику.

Динамо під час жеребкування потрапило до групи B, де суперниками киян стали французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК.

Детальніше І знову Фенербахче: Динамо отримало суперників у Лізі Європи

Результати жеребкування Ліги Європи

Група A: Арсенал, ПСВ, Буде/Глімт, Цюріх.

Група B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЕК (Ларнака)

Група C: Рома, Лудогорець, Бетіс, ХІК,

Група D: Брага, Мальме, Уніон, Уніон Сент-Жилуаз.

Група E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад, Шериф, Омонія,

Група F: Лаціо, Феєноорд, Мідтьюлланн, Штурм,

Група G: Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант,

Група H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор.

Команди зіграють шість турів – по три матчі вдома та на виїзді. Перший тур відбудеться вже 8 вересня, а останній – 3 листопада.

Тур 1: 8 вересня

Тур 2: 15 вересня

Тур 3: 6 жовтня

Тур 4: 13 жовтня

Тур 5: 27 жовтня

Тур 6: 3 листопада

Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди, які посядуть другі місця, вийдуть в 1/16 фіналу, де вони зіграють проти команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.