На групповом этапе Лиги Европы выступят 32 команды. Перед жеребьевкой они были поделены на четыре корзины в соответствии со своим рейтингом. Украину в этом турнире будет представлять киевское Динамо. И оно было в первой корзине.

Динамо во время жеребьевки попало в группу B, где соперниками киевлян стали французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЭК.

Подробнее И снова Фенербахче: Динамо получило соперников в Лиге Европы

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Группа A: Арсенал, ПСВ, Буде/Глимт, Цюрих.

Группа B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЭК (Ларнака)

Группа C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК,

Группа D: Брага, Мальмё, Унион Берлин, Унион Сент-Жилуаз.

Группа E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Шериф, Омония,

Группа F: Лацио, Фейеноорд, Мидтьюлланн, Штурм,

Группа G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант,

Группа H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор.

Команды сыграют шесть туров – по три матча дома и на выезде. Первый тур состоится уже 8 сентября, а последний – 3 ноября.

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/16 финала, где они сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.