Участие в жеребьевке приняли 16 клубов: 8 команд, занявших второе место на групповом этапе Лиги Европы, и столько же коллективов, занявших третье место на групповом этапе Лиги чемпионов.
Достойно внимания Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные. Среди сеяных были все команды из группового этапа Лиги Европы, а среди несеянных – представители Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
- Севилья – Динамо Загреб
- Аталанта – Олимпиакос
- РБ Лейпциг – Реал Сосьедад
- Барселона – Наполи
- Зенит – Бетис
- Боруссия Дортмунд – Рейнджерс
- Шериф – Брага
- Порту – Лацио
Дата матчей
Первые матчи – 17 февраля;
Ответные матчи – 24 февраля.