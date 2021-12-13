Участие в жеребьевке приняли 16 клубов: 8 команд, занявших второе место на групповом этапе Лиги Европы, и столько же коллективов, занявших третье место на групповом этапе Лиги чемпионов.

Достойно внимания Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные. Среди сеяных были все команды из группового этапа Лиги Европы, а среди несеянных – представители Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

  • Севилья – Динамо Загреб
  • Аталанта – Олимпиакос
  • РБ Лейпциг – Реал Сосьедад
  • Барселона – Наполи
  • Зенит – Бетис
  • Боруссия Дортмунд – Рейнджерс
  • Шериф – Брага
  • Порту – Лацио

Дата матчей

Первые матчи – 17 февраля;
Ответные матчи – 24 февраля.