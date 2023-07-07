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Возвращение после длительной паузы
Украина сыграет на Чемпионате мира впервые за 14 лет. На жеребьевке наша сборная находилась в третьей корзине, поэтому легких соперников априори нельзя было ожидать. В квартете с украинками сыграют сборные Бразилии, Испании и Казахстана.
Результат жеребьевки ЧМ-2023 по гандболу / Международная федерация гандбола
Фаворитками группы считаются бразильянки, которые являются чемпионками мира 2013 года, а на предыдущем турнире были четвертьфиналистками, где уступили Дании, и испанки, лучшим результатом которых на ЧМ является "серебро" 2019 года. На предыдущих соревнованиях они в последнем матче также проиграли Дании, но уже в игре за третье место. Дважды становились вице-чемпионками Европы.
Для Казахстана – этот чемпионат мира станет третьим подряд, в котором примут участие двукратные чемпионки Азии по гандболу, пока лучшим результатом на мировом форуме было 18 место.
Формат чемпионата мира
- Предыдущий раунд соревнований преодолеют по три сильнейших команды восьми групп.
- В основном раунде 24 сборные распределят на четыре группы, где будет по шесть сборных в каждой. В четвертьфинал будут выходить две сильнейшие команды.
- Финальные раунды плей-офф будут разыгрываться в формате одного матча. Кроме финала и матча за третье место на этой стадии также предусмотрены матчи за пятое и седьмое места.