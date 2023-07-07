Квалификацию украинки преодолели в апреле, когда в решающем отборочном раунде одолели Северную Македонию . Теперь команда Виталия Андронова узнала соперниц на групповом этапе, пишет

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Возвращение после длительной паузы

Украина сыграет на Чемпионате мира впервые за 14 лет. На жеребьевке наша сборная находилась в третьей корзине, поэтому легких соперников априори нельзя было ожидать. В квартете с украинками сыграют сборные Бразилии, Испании и Казахстана.



Результат жеребьевки ЧМ-2023 по гандболу / Международная федерация гандбола

Фаворитками группы считаются бразильянки, которые являются чемпионками мира 2013 года, а на предыдущем турнире были четвертьфиналистками, где уступили Дании, и испанки, лучшим результатом которых на ЧМ является "серебро" 2019 года. На предыдущих соревнованиях они в последнем матче также проиграли Дании, но уже в игре за третье место. Дважды становились вице-чемпионками Европы.