Украина – Северная Македония 31:22 (24:12 / 7:10)
Сборная Украины по гандболу среди женщин завершила квалификацию чемпионата мира-2023. Подопечные Виталия Андронова не попали на Евро-2022, поэтому получили шанс получить путевку на Мундиаль из-за квалификации, пишет 24 канал.
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Украинкам нужно было пройти двух оппонентов. В первом раунде у нашей команды не было проблем со сборной Люксембурга, дважды выиграв страну-карлика (36:13 / 30:11).
Теперь же нашей команде предстояло одолеть Северную Македонию, чтобы попасть на Мундиаль. Балканцы были одними из хозяев Евро-2022 и представляют собой крепкий коллектив.
Впрочем, и здесь наша команда смогла одержать две победы. На выезде Украина выиграла всего в два гола (24:22), а вот в номинально домашнем поединке в венгерской Кишварде наши девушки торжествовали увереннее.
Подопечные Андронова захватили инициативу с первых минут и до перерыва вели в счете с разницей в 12 голов. Во второй половине македонки сократили отставание на три пункта, но результат встречи это не изменило.
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Когда и где чемпионат мира и кто будет играть
31:22 – и женская сборная Украины впервые за 14 лет выходит на чемпионат мира. В последний раз украинки играли на Мундиале в 2009 году, заняв 17 место. Лучший же результат (четвертое место) Украина показала в далеком 2003-м
Сам турнир пройдет с 29 ноября по 17 декабря в трех скандинавских странах – Дании, Швеции и Норвегии. Пока известно о 20 из 32 команд, которые обеспечили себе участие в ЧМ:
- Дания
- Швеция
- Норвегия
- Франция
- Черногория
- Нидерланды
- Ангола
- Камерун
- Конго
- Сенегал
- Аргентина
- Бразилия
- Китай
- Иран
- Япония
- Казахстан
- Южная Корея
- Чили
- Парагвай
- Украина