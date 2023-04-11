Украина – Северная Македония 31:22 (24:12 / 7:10)

Сборная Украины по гандболу среди женщин завершила квалификацию чемпионата мира-2023. Подопечные Виталия Андронова не попали на Евро-2022, поэтому получили шанс получить путевку на Мундиаль из-за квалификации, пишет 24 канал.

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Украинкам нужно было пройти двух оппонентов. В первом раунде у нашей команды не было проблем со сборной Люксембурга, дважды выиграв страну-карлика (36:13 / 30:11).

Теперь же нашей команде предстояло одолеть Северную Македонию, чтобы попасть на Мундиаль. Балканцы были одними из хозяев Евро-2022 и представляют собой крепкий коллектив.

Впрочем, и здесь наша команда смогла одержать две победы. На выезде Украина выиграла всего в два гола (24:22), а вот в номинально домашнем поединке в венгерской Кишварде наши девушки торжествовали увереннее.

Подопечные Андронова захватили инициативу с первых минут и до перерыва вели в счете с разницей в 12 голов. Во второй половине македонки сократили отставание на три пункта, но результат встречи это не изменило.

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Когда и где чемпионат мира и кто будет играть

31:22 – и женская сборная Украины впервые за 14 лет выходит на чемпионат мира. В последний раз украинки играли на Мундиале в 2009 году, заняв 17 место. Лучший же результат (четвертое место) Украина показала в далеком 2003-м

Сам турнир пройдет с 29 ноября по 17 декабря в трех скандинавских странах – Дании, Швеции и Норвегии. Пока известно о 20 из 32 команд, которые обеспечили себе участие в ЧМ: