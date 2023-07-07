Кваліфікацію українки подолали у квітні, коли у вирішальному відбірковому раунді здолали Північну Македонію. Тепер команда Віталія Андронова дізналася суперниць на груповому етапі, пише 24 Канал.

Читайте також Можуть провести кубок болота: Росію позбавили права на проведення чергового престижного турніру

Повернення після тривалої паузи

Україна зіграє на Чемпіонаті світу вперше за 14 років. На жеребкуванні наша збірна знаходилася у третьому кошику, тому легких суперників апріорі не можна було очікувати. У квартеті з українками зіграють збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану.


Результат жеребкування ЧС-2023 з гандболу / Міжнародна федерація гандболу

Фаворитками групи вважаються бразилійки, які є чемпіонки світу 2013 року, а на попередньому турнірі були чвертьфіналістками, де поступилися Данії, та іспанки, найкращим результатом яких на ЧС є "срібло" 2019 року. На попередніх змаганнях вони також в останньому матчі програли Данії, але вже у грі за третє місце. Двічі ставали віцечемпіонками Європи.

Для Казахстану – цей чемпіонат світу стане третім поспіль, у якому візьмуть участь дворазові чемпіонки Азії з гандболу, поки найкращим результатом на світовому форумі було 18-те місце.

Формат чемпіонату світу

  • Попередній раунд змагань подолають по три найсильніші команди восьми груп.
  • В основному раунді 24 збірні розподілять на чотири групи, де буде по шість збірних у кожній. До чвертьфіналів виходитимуть дві найсильніші команди.
  • Фінальні раунди плей-офф розігруватиметься у форматі одного матчу. Окрім фіналу та матчу за третє місце, на цій стадії також передбачені матчі за п'яте й сьоме місця.