Кваліфікацію українки подолали у квітні, коли у вирішальному відбірковому раунді здолали Північну Македонію . Тепер команда Віталія Андронова дізналася суперниць на груповому етапі, пише

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Повернення після тривалої паузи

Україна зіграє на Чемпіонаті світу вперше за 14 років. На жеребкуванні наша збірна знаходилася у третьому кошику, тому легких суперників апріорі не можна було очікувати. У квартеті з українками зіграють збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану.



Результат жеребкування ЧС-2023 з гандболу / Міжнародна федерація гандболу

Фаворитками групи вважаються бразилійки, які є чемпіонки світу 2013 року, а на попередньому турнірі були чвертьфіналістками, де поступилися Данії, та іспанки, найкращим результатом яких на ЧС є "срібло" 2019 року. На попередніх змаганнях вони також в останньому матчі програли Данії, але вже у грі за третє місце. Двічі ставали віцечемпіонками Європи.