К уважаемым организациям, за которые не стыдно во время войны, добавилась Европейская федерация гандбола. Она забрала у России право проводить женский чемпионат Европы-2026, который должен был состояться "запоребриком",

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Агрессору не место в цивилизованном мире

Еще в 2021 году Россия выиграла тендер на проведение чемпионата Европы без конкуренции. Тогда заявка россиян осталась единственной после того, как Дания, Норвегия и Швеция отозвали совместный проект. Но после кровавых действий по отношению к Украине от жалкого геополитика и его населения, Россию лишили права проведения женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

Такое решение было принято по решению исполкома Европейской федерации гандбола.

Обратили внимание на ситуацию с женским Евро-2026, доверенным России в ноябре 2021 года. После заседания исполкома провели консультации с Федерацией гандбола России, по итогам которых было принято решение искать альтернативного хозяина турнира

– говорится в официальном заявлении федерации.

Отметим. Следующий чемпионат Европы по гандболу состоится в 2024 году. Его совместно проведут Швейцария, Австрия и Венгрия. России там тоже не будет.