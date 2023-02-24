Зинченко против бывшего клуба Роналду: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы узнали имена своих соперников. Болельщиков футбола ждет горячая стадия плей-офф.
Донецкий Шахтер получил своего оппонента в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб украинского защитника Алексадра Зинчеко также узнал имя своего соперника. 24 канал.
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В этом сезоне в Лиге Европы победители групп выходили сразу в 1/8 финала. Зато команды, занявшие вторые места в квартетах – в 1/16 финала, где их соперниками становились команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Именно так Шахтер стал соперником Ренна, во встрече с которым украинцам удалось выйти победителями дуэли.
А уже в 1/8 триумфаторы предварительного раунда ЛЕ сыграют против команд, занявших первое место в группе Лиги Европы. На стадии 1/8 финала команды из одной страны не могли еще формировать соперническую пару.
Результаты жеребьевки:
Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз
Севилья – Фенербахче
Ювентус – Фрайбург
Байер Леверкузен – Ференцварош
Спортинг – Арсенал
Манчестер Юнайтед – Бетис
Рома – Реал Сосьедад
Шахтер – Фейенорд
Первым матч между командами состоится 9 марта на поле триумфатора 1/16 финала ЛЕ. На 16 марта запланирован ответный матч. Победитель пары выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.