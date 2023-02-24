Донецкий Шахтер получил своего оппонента в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб украинского защитника Алексадра Зинчеко также узнал имя своего соперника. 24 канал.

Достойно внимания Заслужил феноменальное выступление: футболист Шахтера номинирован на игрока недели Лиги Европы

В этом сезоне в Лиге Европы победители групп выходили сразу в 1/8 финала. Зато команды, занявшие вторые места в квартетах – в 1/16 финала, где их соперниками становились команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Именно так Шахтер стал соперником Ренна, во встрече с которым украинцам удалось выйти победителями дуэли.

А уже в 1/8 триумфаторы предварительного раунда ЛЕ сыграют против команд, занявших первое место в группе Лиги Европы. На стадии 1/8 финала команды из одной страны не могли еще формировать соперническую пару.

Результаты жеребьевки:

Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз

Севилья – Фенербахче

Ювентус – Фрайбург

Байер Леверкузен – Ференцварош

Спортинг – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Бетис

Рома – Реал Сосьедад

Шахтер – Фейенорд

Первым матч между командами состоится 9 марта на поле триумфатора 1/16 финала ЛЕ. На 16 марта запланирован ответный матч. Победитель пары выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.