Женский спринт должен был состояться в пятницу 17 марта, но из-за сильного тумана гонку перенесли на субботу, пишет 24 канал. Из-за непогоды даже пришлось корректировать программу соревнований и отказаться от женского персьюта.

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Провальная гонка для украинок

Сборная Украины выступила в спринте в полном составе, но это не помогло добиться приличного результата.

Анастасия Меркушина была близка к попаданию в зачетную зону. Она чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и даже была на дистанции 31-й. Однако низкая скорость помешала ей рассчитывать на лучший результат. В итоге Меркушина финишировала 46-й.

Наши две самые титулованные биатлонистки тоже оказались за пределами зачетной зоны. Билосюк допустили две ошибки, а Джима сразу три. Таким образом, Елена закончила гонку 56-й, а Юлия последней среди украинок – 83-й.

Дарья Блашко с одним промахом финишировала 59-й, а Любовь Кипьяченкова с тремя ошибками 80-й.

Победительницей спринта стала Дениз Херрманн-Вик из Германии. Она опередила шведку Анну Эберг и стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтах. "Бронза" досталась Анне Магнуссон из Швеции.

Результат женского спринта

1. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 0+0) 21:06.5

2. Анна Эберг (Швеция, 0+0) +3.5

3. Анна Магнуссон (Норвегия, 0+0) +33.1

4. Хлое Шевалье (Франция, 0+0) +33.4

5. Жюлия Симон (Франция, 0+1)+39.3

6. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0) +42.7

...

46. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:53.6

56. Елена Белосюк (Украина, 1+1) +2:13.7

59. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +2:19.7

80. Любовь Кипяченкова (Украина, 2+1) +2:52.0

83. Юлия Джима (Украина, 1+2) +3:08.8

Эта гонка стала последней для украинских биатлонистов на Кубке мира в нынешнем сезоне. В воскресенье в Хольменколлене состоятся два масстарта, но они пройдут без участия наших спортсменов.