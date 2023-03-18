Женский спринт должен был состояться в пятницу 17 марта, но из-за сильного тумана гонку перенесли на субботу, пишет 24 канал. Из-за непогоды даже пришлось корректировать программу соревнований и отказаться от женского персьюта.
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Провальная гонка для украинок
Сборная Украины выступила в спринте в полном составе, но это не помогло добиться приличного результата.
Анастасия Меркушина была близка к попаданию в зачетную зону. Она чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и даже была на дистанции 31-й. Однако низкая скорость помешала ей рассчитывать на лучший результат. В итоге Меркушина финишировала 46-й.
Наши две самые титулованные биатлонистки тоже оказались за пределами зачетной зоны. Билосюк допустили две ошибки, а Джима сразу три. Таким образом, Елена закончила гонку 56-й, а Юлия последней среди украинок – 83-й.
Дарья Блашко с одним промахом финишировала 59-й, а Любовь Кипьяченкова с тремя ошибками 80-й.
Победительницей спринта стала Дениз Херрманн-Вик из Германии. Она опередила шведку Анну Эберг и стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтах. "Бронза" досталась Анне Магнуссон из Швеции.
Результат женского спринта
- 1. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 0+0) 21:06.5
- 2. Анна Эберг (Швеция, 0+0) +3.5
- 3. Анна Магнуссон (Норвегия, 0+0) +33.1
- 4. Хлое Шевалье (Франция, 0+0) +33.4
- 5. Жюлия Симон (Франция, 0+1)+39.3
- 6. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0) +42.7
...
- 46. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:53.6
- 56. Елена Белосюк (Украина, 1+1) +2:13.7
- 59. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +2:19.7
- 80. Любовь Кипяченкова (Украина, 2+1) +2:52.0
- 83. Юлия Джима (Украина, 1+2) +3:08.8