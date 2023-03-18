На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене прошла мужская гонка преследования. За результатами спринта Украину в персьюте представили три биатлониста, пишет 24 канал.

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Как выступили украинцы

Лучшую позицию на старте среди украинцев имел Богдан Цимбал, который начал гонку с отставанием в 2:19 минуты от Йоханнеса Бе. Однако провальная стрельба лишила украинца шансов на хороший результат. Из-за пяти кругов штрафа Богдан не попал в зачетную зону и оказался только на 53-м месте.

Несмотря на три промаха, Артем Прима сумел подняться на 13 позиций и завершить гонку 37-м. Сразу на 19 позиций поднялся Антон Дудченко, закрывший все мишени и в итоге финишировавший 39-м. Таким образом, два украинских биатлониста попали в зачетную зону.

Победителем последнего персьюта сезона стал Бе-младший. Обладатель малого хрустального глобуса в преследовании опередил француза Кантона Фийона-Майе на пол минуты. Кстати, это 18-я победа Йоханнеса. "Бронза" досталась норвежцу Штурле Легрейду.

Видео финиша Йоханнеса Бьо

Результат мужского персьюта

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+0) 32:34.0 минуты

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0) +32.7

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+49.1

4. Бенедикт Долль (Германия, 0+1+1+0) +55.3

5. Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+0) +1:00.4

6. Никлас Гартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +1:08.1

...

37. Артем Прима (Украина, 1+1+1+0)

39. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0)

53. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+2+1)

Обратите внимание! В субботу, 18 марта, в Хольменколлене состоится женский спринт. Гонка начнется в 16.00.

Закроют программу девятого этапа Кубка мира два масстарта, которые состоятся в воскресенье, 19 марта.