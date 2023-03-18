Жіночий спринт мав відбутися у п'ятницю 17 березня, але через сильний туман гонку перенесли на суботу, пише 24 канал. Через негоду навіть довелося корегувати програму змагань та відмовитися від жіночого персьюту.

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Провальна гонка для українок

Збірна України виступила у спринті в повному складі, але це не допомогло досягти пристойного результату.

Анастасія Меркушина була близькою до потрапляння у залікову зону. Вона чисто відстрілялася на двох вогневих рубежах і навіть була на дистанції 31-ю. Проте низька швидкість завадила їй розраховувати на кращий результат. У підсумку Меркушина фінішувала 46-ю.

Наші дві найтитулованіші біатлоністки теж опинилися за межами залікової зони. Білосюк допустили дві хиби, а Джима одразу три. Таким чином Олена закінчила гонку 56-ю, а Юлія останньою серед українок – 83-ю.

Дар'я Блашко з одним промахом фінішувала 59-ю, а Любов Кип'яченкова з трьома хибами 80-ю.

Переможницею спринту стала Деніз Геррманн-Вік з Німеччини. Вона випередила шведку Ганну Еберг і стала володаркою Малого кришталевого глобуса у спринтах. "Бронза" дісталася Анні Магнуссон зі Швеції.

Результат жіночого спринту

1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 21:06.5

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +3.5

3. Анна Магнуссон (Норвегія, 0+0) +33.1

4. Хлоє Шевальє (Франція, 0+0) +33.4

5. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +39.3

6. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0) +42.7

...

46. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:53.6

56. Олена Білосюк (Україна, 1+1) +2:13.7

59. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:19.7

80. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:52.0

83. Юлія Джима (Україна, 1+2) +3:08.8

Зазначимо, що ця гонка стала останньою для українських біатлоністів на Кубку світу в нинішньому сезоні. У неділю в Голменколлені відбудуться два масстарти, але вони пройдуть без участі наших спортсменів.