Прошли с одной потерей: результаты игрового дня для украинок на Мастерсе в Пекине

В понедельник, 2 октября, три украинских теннисистки выходили на корт в одиночном разряде последнего Мастерса в 2023 году. Екатерина Байндль и Леся Цуренко играли матч первого круга, Ангелина Калинина провела уже второй поединок в основной сетке.

Две из трех наших спортсменок смогли триумфовать в своих матчах. Цуренко и Калинина не отдали своим соперницам ни одного сета, и только Байндль не смогла победить в матче против первой ракетки Франции, хотя и навязала фаворитке борьбу, пишет 24 Канал.

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Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 1:0 (6:0, 3:0 – отказ)

Леся очень уверенно стартовала на пекинском Мастерсе. Украинка второй раз за год смогла взять сет под ноль, после чего еще забрала три гейма всухую и вторая ракетка Китая снялась с матча из-за головокружения.

Это была четвертая встреча теннисисток, общий счет теперь 3:1 в пользу Цуренко. В следующем круге украинка сыграет против "нейтральной" Вероники Кудерметовой, занимающей 16 место в мировом рейтинге.

Екатерина Байндль (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 0:2 (2:6, 4:6)

В своем дебютном матче в основной сетке Мастерса в Китае Екатерина Байндль не смогла одолеть титулованную соперницу из Франции. Украинка до этого прошла 2 круга квалификации, переиграв Ребекку Масарову и Янину Викмайер.

Это была первая встреча между соперницами. В первом сете борьбы не получилось, а вот во втором у украинки были все шансы зацепиться за победу. Екатерина вела в счете 4:3 с брейком, однако десятая ракетка мира все же подтвердила статус фаворитки и оставила концовку за собой.

Таким образом Байндль стала единственной представительницей Украины, кто не смог преодолеть первый круг турнира. Ранее свои победы одержали Марта Костюк и Ангелина Калинина. Последняя успела сыграть уже и матч второго круга.

Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Севилл (Австралия) – 2:0 (6:2, 7:6)

Вторая ракетка Украины после триумфа над действующей победительницей Уимблдона смогла восстановиться и победить австралийку, уроженку Москвы. Ангелина в первом сете не имела проблем с соперницей, но во втором та уже серьезно сопротивлялась. Все решалось на тай-брейке, закончившемся со счетом 7:5.

Украинка впервые с мая одержала победу в двух матчах подряд, когда дошла до финала на римском Мастерсе. Следующая соперница Ангелины Калининой определится в матче Юлия Путинцева – Каролин Гарсия.

. Также во втором круге сыграет Марта Костюк. Ее соперницей станет победительница пары Эшлин Крюгер – Онс Жабер. Обе теннисистки триумфовали на турнирах в сентябре – американка в Осаке, а представительница Туниса в Нингбо.