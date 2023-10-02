Дві з трьох наших спортсменок змогли тріумфувати у своїх матчах. Цуренко та Калініна не віддали своїм суперницям жодного сету, і тільки Байндль не змогла перемогти у матчі проти першої ракетки Франції, хоча й нав'язала фаворитці боротьбу, пише 24 Канал.

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Леся Цуренко (Україна) – Чжу Лінь (Китай) 1:0 (6:0, 3:0 – відмова)

Леся дуже впевнено стартувала на пекінському Мастерсі. Українка вдруге за рік змогла взяти сет під нуль, після чого ше забрала три гейми всуху й друга ракетка Китаю знялася з матчу через запаморочення.

Це була четверта зустріч тенісисток, загальний рахунок тепер 3:1 на користь Цуренко. У наступному колі українка зіграє проти "нейтральної" Вероніки Кудерметової, яка посідає 16 місце у світовому рейтингу.

Катерина Байндль (Україна) – Каролін Гарсія (Франція) 0:2 (2:6, 4:6)

У своєму дебютному матчі в основній сітці Мастерса у Китаї Катерина Байндль не змогла здолати титуловану суперницю з Франції. Українка до цього пройшла 2 кола кваліфікації, перегравши Ребеку Масарову та Яніну Вікмаєр.

Це була перша зустріч між суперницями. У першому сеті боротьби не вийшло, а ось у другому українка мала всі шанси зачепитися за перемогу. Катерина вела в рахунку 4:3 з брейком, проте десята ракетка світу все ж таки підтвердила статус фаворитки та залишила кінцівку за собою.

Таким чином, Байндль стала єдиною представницею України, хто не зміг подолати перше коло турніру. Раніше свої перемоги здобули Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Остання встигла зіграти вже й матч другого кола.

Ангеліна Калініна (Україна) – Дарія Севілл (Австралія) – 2:0 (6:2, 7:6)

Друга ракетка України після тріумфу над чинною переможницею Вімблдону змогла відновитися та перемогти австралійку, яка є уродженкою Москви. Ангеліна в першому сеті не мала проблем із суперницею, але у другому та вже чинила неабиякий спротив. Усе вирішувалося на тай-брейку, який закінчився з рахунком 7:5.

Українка вперше з травня здобула перемогу у двох матчах поспіль, коли дійшла до фіналу на римському Мастерсі. Наступна суперниця Ангеліни Калініної визначиться у матчі Юлія Путінцева – Каролін Гарсія.

Довідка. Також у другому колі зіграє Марта Костюк. Її суперницею стане переможниця пари Ешлін Крюгер – Онс Жабер. Обидві тенісистки тріумфували на турнірах у вересні – американка в Осаці, а представниця Тунісу в Нінгбо.