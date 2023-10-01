Маркета Вондроушова (Чехия) – Ангелина Калинина (Украина) 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Маркета Вондроушова и Ангелина Калинина провели встречу в рамках стартового круга на турнире серии WTA1000 в китайском Пекине, из которой победительницей вышла украинка. Данная встреча стала всего второй очной для теннисисток. 24 Канал.

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Не опустила руки

Соревнования, проходящие в столице Китая, стали первыми для Вондроушовой после US Open, в то время как Калинина участвует уже на четвертом турнире за идентичный период времени, а вот ни в одном из первенств украинка не проходила дальше второго раунда. В дуэли Маркета – Ангелина сначала доминировала чешская теннисистка из-за неудачных подач украинки. Но вот впоследствии Калининой удалось исправиться и выровняла игру, которая впоследствии переросла в излом хода матча.

Вондроушовой удалось выиграть первый сет со счетом 6:1. Второй сет завершился со счетом 6:4 в пользу украинки, она сделала единственный брейк в партии, выровняя общий счет. Далее чешскую теннисистку ждал разгром от Калининой, поскольку теперь украинка торжествовала со счетом 6:1, сделав три брейка на чужой подаче. К тому же точность первой подачи Ангелины составляла: 38 процентов – в первом сете, 69 процентов – во втором и 55 процентов – в третьем.

Кстати говоря. Калинина уже третий раз в карьере смогла победить теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. Ранее она преодолевала Гарбинье Мугурусы (Испания, 9-я в рейтинге, 2:0) и Мария Саккари (Греция, 5-я в мировом рейтинге, 2:1). Стоит отметить, что Калинина и Вондроушова в Пекине провели свою вторую очную встречу. В 2022 году Маркете в Великобритании удалось одолеть Ангелину со счетом 2:0.

В следующем раунде международных соревнований в столице Китая Ангелина Калинина встретится с представительницей Австралии Дарией Савиль.