Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 2:1 (1:6, 6:3, 6:4)

Третья ракетка Украины встречалась с 22-летней итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто. Это был второй матч между соперницами, в первом Марта Костюк победила на турнире в Майами со счетом 2:0 (6:3, 6:2), пишет 24 Канал.

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В первом сете у украинки не было никаких шансов. После выигранного стартового гейма она уступила в шести следующих и казалось, что ее черная полоса продолжится (2 победы в 9 матчах).

Однако в дальнейшем Марта нашла свою игру и начала второй сет с брейка и уверенного взятия своей подачи. Далее Костюк демонстрировала характер и, несмотря на брейк-поинты в следующих двух геймах на своей подаче, ей удалось триумфовать. При счете 4:2, соперницы потеряли контроль над подачей и сделали 3 подряд брейка, в результате – 6:3 за украинкой.

Все решалось в третьем сете, где соперницы дошли до счета 4:4, и там все решали детали. Марта Костюк с 40:0 довела гейм на своей подаче до счета ровно, но смогла все же взять его. После чего у итальянки было преимущество 30:0, но тут включилась Марта и совершила рывок, выиграв 4 подряд розыгрыша, чем зафиксировала свою победу.

Всего теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Костюк не совершила ни одного эйса при 9 двойных ошибках, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 13 геймов на своей подаче.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против победительницы матча Эшлин Крюгер – Онс Жабер. Отметим, что американка триумфовала в сентябре на турнире в Осаке, а представительница Туниса 30 сентября выиграла турнир в Нингбо.

Справка. Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль стартуют на турнире в Пекине 1 октября. Их матчи начнутся не раньше 5:00.