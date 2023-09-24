Сезон-2023 проходит достаточно удачно для Леси. Она вернулась в топ-50, дважды доходила до 1/8 финала "мейджоров" и сыграла в финале в Хуахине.

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Главное – победа в войне

С конца августа Цуренко не выходила на корт из-за проблем с локтем, однако уже через неделю она должна выступить на открытом чемпионате Китая China Open. Накануне этого турнира четвертая ракетка Украины рассказала, какие сейчас цели у украинского тенниса и что нужно сделать для его усовершенствования.

"Нам бы войну закончить! А потом думать о будущем тенниса. Потому что сегодня это не самый актуальный вопрос. В будущем стоит заняться строительством целостной тренировочной системы в Украине. Она очень сложна в теннисе.

В частности, включает в себя игроков и тренеров по теннису, фитнес-наставникам. Еще есть физиотерапевты, понимающие, как восстанавливать теннисистов. Психотерапевты сегодня также необходимы. Потому что психологическое здоровье теннисиста очень важно", – рассказала Цуренко.

Спортсменка отметила, что большое значение имеет инфраструктура и возможность заниматься теннисом в родной стране, в частности она видит большой потенциал для развития в будущей деоккупации Крыма:

В Украине должно быть большое количество кортов. И не просто кортов, а тренировочных баз. Моя мечта – чтобы во всех крупных городах были теннисные центры. И в освобожденном украинском Крыму должна быть такая тренировочная база. Чтобы наши теннисисты, которым нужна подготовка зимой, не выезжали для этого за границу. Чтобы можно было подготовиться в горах, у моря, потому что Крым – это идеальное место. Но сначала нужно войну выиграть! А дальше, как и все остальное в нашей стране, начать восстанавливать и теннисные объекты.

Справка. Турнир WTA 1000 в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября. В основной сетке соревнований должны выступить четыре представительницы Украины. На пекинский турнир, кроме Леси Цуренко, заявлены Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.