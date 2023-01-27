Норвежцы снова рулят, провал от украинцев: результаты мужского спринта ЧЕ по биатлону
Закончилась вторая спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону. Украинские биатлонисты не смогли продолжить победное шествие Анастасии Меркушиной.
Норвежцы продолжают зажигать даже не основным составом на чемпионате Европы в швейцарском Ленцерхайде. Эрленн Бьентегор "чисто" прошел два огневых рубежа, а на трассе ему просто не было равных. В итоге – заслуженная победа и отличный шанс оформить дубль в преследовании, которое состоится уже 28 января, пишет 24 канал.
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Феерия норвежцев и ни одного украинца в топ-10
Другой биатлонист из Норвегии Уэбьерн Соэрум дважды промахнулся на стойке и финишировал вторым. Если бы не эти два промаха, то Соэрум отобрал бы победу у своего партнера по команде. А так 11,5 секунды отставания от лидера перед гонкой преследования и только вторая позиция.
Пьедестал спринта стал почти норвежским, если бы не немец Филипп Наврат, вмешавшийся в норвежские баталии на швейцарской трассе. Немецкий биатлонист по одному разу промахнулся на лежке и стойке, заняв бронзовую позицию.
К сожалению, у украинцев гонка не сложилась, а особенно стрельба. Ни один из шести украинских биатлонистов не отстрелялся на ноль. Только Богдан Цымбал с одним промахом сумел заехать в топ-20 – 17-ю позицию.
В топ-40 спринт окончили все украинцы. Худшим в гонке стал Артем Тищенко – 37-е место. А вот больше промахов настрелял Антон Дудченко, который только 26 января стал серебряным призером чемпионата Европы в "индивидуалке", три недостатка.
Опытный Артем Прима имел хорошие шансы на медаль после первой стрельбы, но разрушил их на стойке. Два промаха и не очень хороший ход завезли Артема на 27-е место.
Результаты мужского спринта
1. Эрленн Бьентегор (Норвегия, 0+0) 24:57,3
2. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+2) +11,5
3. Филипп Наврат (Германия, 1+1)+43,0
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17. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:36,1
23. Денис Насико (1+0) +1:44,1
24. Тарас Лесюк (1+0) +1:44,2
27. Артем Прима (0+2) +1:47,1
33. Антон Дудченко (1+2) +1:53,5
37. Артем Тищенко (1+0) +2:02,0
К слову. Провал в мужской гонке перекрыла Меркушина-старшая. Анастасия на ноль отстрелялась на двух огневых рубежах и стала чемпионкой Европы-2023 в спринте.
28 января поклонников биатлона будет ждать две гонки преследования, а уже 29 января смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.