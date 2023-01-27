Норвежці продовжують запалювати навіть не основним складом на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцерхайде. Ерленн Б'єнтеґор "чисто" пройшов два вогневі рубежі, а на трасі йому просто не було рівних. У підсумку – заслужена перемога та чудовий шанс оформити дубль у переслідуванні, яке відбудеться вже 28 січня, пише 24 канал.

​До теми Сподіваюсь, що зробила українців щасливими, – Меркушина про перемогу на ЧЄ з біатлону

Феєрія норвежців та жодного українця у топ-10

Інший біатлоніст із Норвегії Вебйорн Соерум двічі схибив на стійці та фінішував другим. Якби не ці два промахи, то Соерум відібрав би перемогу у свого партнера по команді. А так 11,5 секунд відставання від лідера перед гонкою переслідування та лише друга позиція.

П'єдестал спринту став майже норвезьким, якби не німець Філіпп Наврат, який втрутився у норвезькі баталії на швейцарській трасі. Німецький біатлоніст по одному разу схибив на лежці та стійці, посівши бронзову позицію.

На жаль, в українців гонка не склалась, а особливо стрільба. Жоден із шести українських біатлоністів не відстрілявся на нуль. Лише Богдан Цимбал із одним промахом зумів заїхати у топ-20 – 17-та позиція.

У топ-40 спринт закінчили усі українці. Найгіршим у гонці став Артем Тищенко – 37-ма сходинка. А от найбільше промахів настріляв Антон Дудченко, який лише 26 січня став срібним призером чемпіонату Європи в "індивідуалці", три хиби.

Досвідчений Артем Прима мав гарні шанси на медаль після першої стрільби, але зруйнував їх на стійці. Два промахи та не надто хороший хід завезли Артема аж на 27-ме місце.

Результати чоловічого спринту

1. Ерленн Б'єнтеґор (Норвегія, 0+0) 24:57,3

2. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+2) +11,5

3. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+1) +43,0

...

17. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:36,1

23. Денис Насико (1+0) +1:44,1

24. Тарас Лесюк (1+0) +1:44,2

27. Артем Прима (0+2) +1:47,1

33. Антон Дудченко (1+2) +1:53,5

37. Артем Тищенко (1+0) +2:02,0