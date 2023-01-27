Норвежцы продолжают зажигать даже не основным составом на чемпионате Европы в швейцарском Ленцерхайде. Эрленн Бьентегор "чисто" прошел два огневых рубежа, а на трассе ему просто не было равных. В итоге – заслуженная победа и отличный шанс оформить дубль в преследовании, которое состоится уже 28 января, пишет 24 канал.

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Феерия норвежцев и ни одного украинца в топ-10

Другой биатлонист из Норвегии Уэбьерн Соэрум дважды промахнулся на стойке и финишировал вторым. Если бы не эти два промаха, то Соэрум отобрал бы победу у своего партнера по команде. А так 11,5 секунды отставания от лидера перед гонкой преследования и только вторая позиция.

Пьедестал спринта стал почти норвежским, если бы не немец Филипп Наврат, вмешавшийся в норвежские баталии на швейцарской трассе. Немецкий биатлонист по одному разу промахнулся на лежке и стойке, заняв бронзовую позицию.

К сожалению, у украинцев гонка не сложилась, а особенно стрельба. Ни один из шести украинских биатлонистов не отстрелялся на ноль. Только Богдан Цымбал с одним промахом сумел заехать в топ-20 – 17-ю позицию.

В топ-40 спринт окончили все украинцы. Худшим в гонке стал Артем Тищенко – 37-е место. А вот больше промахов настрелял Антон Дудченко, который только 26 января стал серебряным призером чемпионата Европы в "индивидуалке", три недостатка.

Опытный Артем Прима имел хорошие шансы на медаль после первой стрельбы, но разрушил их на стойке. Два промаха и не очень хороший ход завезли Артема на 27-е место.

Результаты мужского спринта

1. Эрленн Бьентегор (Норвегия, 0+0) 24:57,3

2. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+2) +11,5

3. Филипп Наврат (Германия, 1+1)+43,0

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17. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:36,1

23. Денис Насико (1+0) +1:44,1

24. Тарас Лесюк (1+0) +1:44,2

27. Артем Прима (0+2) +1:47,1

33. Антон Дудченко (1+2) +1:53,5

37. Артем Тищенко (1+0) +2:02,0