На заключному етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування. За результатами спринту Україну в персьюті представили три біатлоністи, пише 24 канал.

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Як виступили українці

Найкращу позицію на старті серед українців мав Богдан Цимбал, який розпочав гонку з відставанням у 2:19 хвилини від Йоганнеса Бьо. Проте провальна стрільба позбавила українця шансів на гарний результат. Через п'ять кіл штрафу Богдан не потрапив до залікової зони і опинився лише на 53-му місці.

Попри три промахи Артем Прима зумів піднятися на 13 позицій та завершити гонку 37-м. Одразу на 19 позицій піднявся Антон Дудченко, який закрив усі мішені і в підсумку фінішував 39-м. Таким чином, два українські біатлоністи потрапили до залікової зони.

Переможцем останнього персьюту сезону став Бьо-молодший. Володар малого кришталевого глобуса в переслідуванні випередив француза Кантона Фійона-Майє на пів хвилини. До речі, це 18 перемога Йоганнеса. "Бронза" дісталася норвежцю Штурлі Легрейду.

Відео фінішу Йоганнеса Бьо

Результат чоловічого персьюту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) 32:34.0 хвилини

2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+0) +32.7

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +49.1

4. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+1+1+0) +55.3

5. Фаб'єн Клод (Франція, 1+0+0+0) +1:00.4

6. Ніклас Гартвеґ (Швейцарія, 0+0+0+0) +1:08.1

...

37. Артем Прима (Україна, 1+1+1+0)

39. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0)

53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+2+1)

Зверніть увагу! У суботу, 18 березня, в Голменколлені відбудеться жіночий спринт. Гонка розпочнеться о 16:00.

Закриють програму дев'ятого етапу Кубка світу два масстарти, які відбудуться у неділю, 19 березня.