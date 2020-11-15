Результаты матчей Лиги наций 15 ноября
В воскресенье, 15 ноября, состоялись матчи группового этапа Лиги наций УЕФА. Результаты – на сайте Спорт24.
Нидерланды – Босния и Герцеговина 3:1
Голы: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 – Превляк, 63
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Словакия – Шотландия 1:0
Гол: Грегуш, 32
Словакия – Шотландия видеообзор
Болгария – Финлиндия 1:2
Голы: Илиев, 68 – Пукки, 7 Лод, 45+1
Нереализованный пенальти: Иванов, 60 (Болгария)
Турция – Россия 3:2
Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен) – Черышев, 11, Кузяев, 57
Исключения: Сємьонов, 24 (Россия)
Уэльс – Ирландия 1: 0
Гол: Брукс, 67
Удаление: Хендрик, 90+4 (Ирландия)
Северная Македония – Эстония 2: 1
Голы: Тричковски, 29, Стояновски, 68 – Саппинен, 52
Северная Македония – Эстония видеообзор
Албания – Казахстан 3:1
Голы: Чикалеши, 16, Исмаили, 23, Манай, 62 – Абикен, 25
Беларусь – Литва 2:0
Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20
Грузия – Армения 1:2
Голы: Вако, 65 (пен) – Газарян, 33, Адамян, 86
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