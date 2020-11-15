Результати матчів Ліги націй 15 листопада
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У неділю, 15 листопада, відбулися матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Результати – на сайті Спорт24.
Нідерланди – Боснія і Герцеговина 3:1
Голи: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 – Превляк, 63
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Словаччина – Шотландія 1:0
Гол: Грегуш, 32
Словаччина – Шотландія відеоогляд
Болгарія – Фінліндія 1:2
Голи: Ілієв, 68 – Пуккі, 7 Лод, 45+1
Нереалізованний пенальті: Іванов, 60 (Болгарія)
Туреччина – Росія 3:2
Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен) – Черишев, 11, Кузяєв, 57
Вилуення: Сємьонов, 24 (Росія)
Уельс – Ірландія 1:0
Гол: Брукс, 67
Вилучення: Хендрік, 90+4 (Ірландія)
Північна Македонія – Естонія 2:1
Голи: Трічковскі, 29, Стояновскі, 68 – Саппінен, 52
Північна Македонія – Естонія відеоогляд
Албанія – Казахстан 3:1
Голи: Чікалеші, 16, Ісмаїлі, 23, Манай, 62 – Абікен, 25
Білорусь – Литва 2:0
Голи: Яблонський, 5, Ебонг, 20
Грузія – Вірменія 1:2
Голи: Вако, 65 (пен) – Газарян, 33, Адамян, 86
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