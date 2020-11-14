В субботу, 14 ноября, состоялись матчи группового этапа Лиги наций УЕФА. Результаты – на сайте Спорт24.

Мальта – Андорра 3:1

Голы: Гарсия, 55( авт), Дегабриэле, 59, Димек, 90+3 – Ребес, 3

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Сан-Марино – Гибралтар 0: 0

Удаление: Симончини, 49 (Сан-Марино)

В матче 5 тура группового этапа Лиги Наций дивизиона D сборная Сан-Марино принимала Гибралтар. Команды сыграли в нулевую ничью.

Этот поединок судила украинка Екатерина Монзуль. Таким образом, первая женщина-арбитр, которая обслуживала матчи Премьер-лиги Украины дебютировала на международной арене и провела свой первый матч в рамках Лиги Наций.