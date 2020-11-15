Бельгия победила Англию и сохранила первое место в группе: видео
15 ноября сборная Бельгии по футболу без проблем победила Англию в матче группового этапа Лиги наций.
Бельгия – Англия 2:0
Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24
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Полузащитник бельгийской команды Юре Тилеманс открыл счет на 10-й минуте. Лукаку отпасовал на Тилеманса в центральной зоне возле чужой штрафной и тот пробил с рикошетом от защитника в нижний угол ворот.
Видео гола Тилеманса
На 24-й минуте форвард Дрис Мертенс увеличил преимущество Бельгии, выполнив классный удар со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот в притирку со штангой.
Видео гола Мертенса
- Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе.
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