15 ноября сборная Бельгии по футболу без проблем победила Англию в матче группового этапа Лиги наций.

Бельгия – Англия 2:0

Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24

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Полузащитник бельгийской команды Юре Тилеманс открыл счет на 10-й минуте. Лукаку отпасовал на Тилеманса в центральной зоне возле чужой штрафной и тот пробил с рикошетом от защитника в нижний угол ворот.

Видео гола Тилеманса

На 24-й минуте форвард Дрис Мертенс увеличил преимущество Бельгии, выполнив классный удар со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот в притирку со штангой.

Видео гола Мертенса